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南投燈會今年更精彩 盼參觀人次創新高

最新更新：2019/01/23 16:26

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）迎接南投燈會，南投縣政府今年新增浪漫情人橋煙火秀、浙江百葉龍與九獅圖等精彩演出，盼挾歷年高人氣，使參觀人次再創新高。

南投燈會2月2日開幕，縣政府今天舉辦宣傳記者會，搶先曝光金豬年主燈「福嘟嘟」與可愛小提燈，縣長林明溱說，今年南投燈會一樣精彩可期，規畫煙火秀、水舞、重慶銅梁火龍、陝西腰鼓、浙江百葉龍等，全台最好玩的燈會將在南投發光，歡迎民眾春節期間來玩。

林明溱表示，南投燈會分為南投主燈區、埔里水上燈區，延續「水陸雙棲」概念，推出超過20個主題燈區；遊客白天可看沙雕展、花海、昆蟲VR展，晚間再到浪漫情人橋欣賞首次登場的煙火秀，瀑布般絢爛花火從情人橋傾瀉照亮夜空，並與水舞交織，光彩奪目。

林明溱說，貓羅溪高灘地還有面積逾2.5公頃的景觀花海，民眾可走上浪漫情人橋欣賞壯麗花毯；主題沙雕區打造全新夜間光影秀，展現沙雕奇幻風情；重頭戲除銅梁火龍、陝西安塞腰鼓，今年更新增邀請浙江百葉龍與九獅圖演出，台灣難得一見。

林明溱指南投燈會107年參觀人次創新高，累計超過450萬人次，今年更要挾這股氣勢，推出升級版更豐富活動內容，打造全台最好玩的南投燈會。（編輯：翁翠萍）1080123

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