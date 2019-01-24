花蓮港水撲滿計畫 節水2.5萬噸

花蓮港實施「水撲滿3.0」計畫，擴充設備及管路，減少港區每年約2萬5000噸自來水使用，使整體港區自來水節水率提高約95%，換算可減少每年約3850公斤二氧化碳排放量。圖為利用水撲滿提供貨船抑塵。（花蓮港務分公司提供）中央社記者李先鳳傳真 108年1月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮港實施「水撲滿3.0」計畫，擴充設備及管路，減少港區每年約2萬5000噸自來水使用，使整體港區自來水節水率提高約95%，換算可減少每年約3850公斤二氧化碳排放量。

台灣港務公司花蓮港務分公司勞安處長李詩鴻今天表示，木片、煤炭及散裝物品船舶在裝卸過程需要抑塵用水，利用地表水代替自來水，提出水撲滿計畫，去年以新台幣240萬元經費擴充設備及管路完成第3期建設，有效減少港區自來水使用。

花蓮港位置緊鄰花蓮市美崙山，因地勢較低且美崙山地質屬於表層礫石層及底層輕灰泥層（不透水層），地表逕流水經由道路下水道系統或地表漫流，再經集水井沉沙後流向港區。

李詩鴻指出，花蓮港運用地形特性，設置數個小型攔污柵、攔砂壩，利用坡坎擋土牆的排水孔，地勢落差，以重力流管道引水方式，將經沉澱的地表逕流水分別匯集至港區內12座貯水水庫，稱為「水撲滿」系統。

經沉澱的地表逕流水符合環境保護署水質標準，經收集作為砂石堆置區灑水抑塵、港區鄰近道路及港內聯外道路清洗掃街、過水車道及內、外港洗車台清洗車身、及行政大樓與港區公廁洗滌等設施使用的次級用水。

李詩鴻說，地表水回收系統使花蓮港如同海綿般吸收地表水，並進行再利用，除有助於改善花蓮港位於自來水末端水壓不足的問題；也大幅降低自來水供水成本及用水成本，達到珍惜水資源、節約用水目標。

第一階段水撲滿1.0建設工作在民國96年完成，104年因應嚴重枯水期，再推動第二階段水撲滿2.0，將內外港水路貫通，使各個水撲滿水源能互相支援；為擴大利用所收集的地表水，107年提出水撲滿3.0計畫，並於今年1月上旬設置完成，有效減少每年約達2萬5000噸自來水使用，使整體港區自來水節水率提高約95%，節水成效換算可減少每年約3850公斤二氧化碳排放量，具體落實綠色港口目標。（編輯：張芷瑄）1080124