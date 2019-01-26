移民署偵破越南脫團案 徐國勇加菜

移民署日前宣布偵破越南旅客脫團案幕後人蛇集團，內政部長徐國勇（左5）26日親赴移民署南區事務大隊及高雄市專勤隊頒發加菜金，表達慰勉之意。（移民署提供）中央社記者陳朝福傳真 108年1月26日

（中央社記者陳朝福高雄26日電）移民署偵破越南脫團案幕後主嫌，內政部長徐國勇今天到移民署南區事務大隊及高雄市專勤隊頒發加菜金，慰勉隊員日以繼夜全力偵辦的辛勞。

為偵破「觀宏專案」越南旅客脫團案幕後人蛇集團，移民署組專案小組偵辦，由於脫團旅客眾多，且聯繫過程錯綜複雜，為了鎖定主嫌，專案小組由多名女移民官組成秘書組，平均年齡才30出頭，就擔綱資料分析重任，負責運用科技偵查技巧，心思細膩綜合整理資訊及研析線索，為破案奠定關鍵基礎。

專案小組分享偵辦過程中的酸甜苦辣，因為犯嫌多為越南籍人士，專案小組對超過50支手機進行調查，需要翻譯及分析的資料量非常龐大，起初看到螢幕密密麻麻的越南語，竟然比隊員進修越南語的課文還難，經日夜加班抽絲剝繭，終究拼湊出人蛇集團的犯罪脈絡，瓦解幕後人蛇集團。

徐國勇和專案小組成員一一握手感謝致意，特別對秘書組女移民官表示嘉勉，親自發送金豬年福袋拜早年。（編輯：黃世雅）1080126