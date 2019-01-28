翁章梁夫婦扮一日爸媽 安仁家園有年味

嘉義縣長翁章梁（左）28日偕妻子劉莉英（前右）關懷安仁家園的兒少，擔任一日爸媽，並贈送紅包，讓他們提前感受年節的溫暖。中央社記者黃國芳攝 108年1月28日

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）嘉義縣長翁章梁今天偕同妻子劉莉英關懷安仁家園的兒少，擔任一日爸媽，陪伴打掃、貼春聯、圍爐，還贈送紅包，讓這群離開原生家庭的兒少提前感受過年的氣氛與溫暖。

翁章梁夫婦上午前往財團法人天主教會嘉義教區附設安仁家園，陪同院生一起除舊佈新整理家園，且張貼由院生書寫的春聯。翁章梁夫婦還與院生圍爐用餐，並發小紅包給每一位院生，提前體驗新年氣氛。

圍爐前，翁章梁夫婦特別與院生一起玩大富翁遊戲。擲骰子時吆喝聲不斷，現場充滿著歡樂氣氛。

翁章梁指出，院生來自有缺陷的家庭，在家園生活彼此互動、學習成長，他於農曆過年前特別偕同妻子陪伴他們一起打掃、圍爐用餐，讓他們也能感受到年節氣氛與溫暖，補足缺憾。

嘉義縣社會局長李政毅表示，天主教嘉義縣私立安仁家園安置的院生是一群因遭遇家庭變故無法返回原生家庭的兒少，嘉義縣政府關懷院生，提供年菜、衣服、紅包，讓兒少及工作人員一起團圓圍爐，體驗過年溫馨氛圍。（編輯：戴光育）1080128

嘉義縣長翁章梁（左）28日上午偕妻子劉莉英前往安仁家園，陪同院生一起除舊布新、張貼春節，讓每一位院生提前感受新年氣氛。中央社記者黃國芳攝 108年1月28日