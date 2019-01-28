新北元宵祈福燈會 大陸4城市共襄盛舉

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市政府今天舉辦新北市祈福燈會活動記者會，將於2月18日起於大台北都會公園舉辦，將打造5大特色主題區，擴大邀請大陸南京、崑山、常州、句容等4城市參展。

市府今天舉辦新北祈福燈會記者會，預定將於2月18日至3月3日一連14天，預定於大台北都會公園擴大舉行，打造5大特色主題區，讓市民在2019年都能夠豬福滿滿、豬事大吉。

副市長謝政達表示，元宵節是新年慶祝活動之一，今年燈會展區為6公頃，擴大邀請大陸南京市、崑山市、常州市、句容市一同參展，及新北市境內40多家廟宇共襄盛舉。

他表示，燈會分別由台灣花燈國寶級花燈藝術家林健兒設計製作，以及大陸國家級傳承人顧業亮及陳柏華共同打造，展出多達80座的大型花燈，熱鬧精彩有趣，歡迎大家一同來賞燈慶元宵。

民政局長柯慶忠表示，燈會場地規劃「兩岸達人同場獻藝」區，由兩岸師傅共同打造花燈，將有牌樓、天燈祈福、九龍戲珠等大型傳統燈座；台灣燈區則有林健兒設計「五福臨門 豬事大吉」主燈及傳統財神爺、月下老人、媽祖、濟公等齊聚賜福。

他說，園區內新完工的辰光橋將打造成「情人鵲橋」，讓情侶漫步在燈廊下享受愛情的氣氛。園區還有「浪漫滿屋」及「戀愛島嶼」燈區的幸福浪漫燈飾，讓人同時置身幸福浪漫的氛圍，預料將成為情侶拍照、放閃的新地標。（編輯：李錫璋）1080128