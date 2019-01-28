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裁處紀錄被批不全 高市府指問題在環保署系統

最新更新：2019/01/28 20:40

（中央社記者陳朝福高雄28日電）綠色公民行動聯盟今天點名高雄市有多達1334筆裁處紀錄未確實填寫、比例高達51.73%，是透明度最差的縣市。高雄市政府環保局指相關資訊都有公開，問題出在環保署的系統維運。

綠色公民行動聯盟今天召開「透明足跡年度環境資料總體檢：地方政府裁處紀錄透明度」記者會，檢視105年12月之後，各地方政府裁處紀錄公開程度。其中，高雄市、花蓮縣、桃園市因未確實填寫裁處紀錄的比例相當高，是透明度最差的前3個縣市。

高雄市環保局副局長張瑞琿表示，環保局只要接獲環保違規案件，稽查開罰後都會發布新聞，詳細敘述發生污染狀況、開罰依據法規及後續處理，只要瀏覽高市環保局網站就可清楚查到詳實相關資訊。環團除查詢環保署網站，也應該到地方機關網站查明確認。

張瑞琿指高雄市環保局都將裁罰案件內容完整上傳環保署的系統，但實際上網查詢環保署網站，呈現的內容似乎不夠完整，細查環團引用資料來自環保署建置的裁罰資料庫，才造成裁處紀錄未確實填寫的批評。

張瑞琿說，經詢問環保署，得知環保署網站系統在107年以前的公開資訊沒有「違反事實」欄位，但今年1月啟用該欄位後，若督察總隊在違反事實部分沒有更新資訊的話，就不會顯示完整資訊，高市府會促請環保署儘速更新高市相關資訊。（編輯：翁翠萍）1080128

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