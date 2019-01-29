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葫蘆墩圳水量減少 中市府：適逢枯水期

最新更新：2019/01/29 18:36
台中市豐原區葫蘆墩圳掀蓋後，美麗的水岸廣受好評，近日水量卻減少，台中市政府表示，葫蘆墩圳開蓋段屬農田水利會東汴灌溉渠道，適逢枯水期，水量才會減少。中央社記者趙麗妍攝　108年1月29日
台中市豐原區葫蘆墩圳掀蓋後，美麗的水岸廣受好評，近日水量卻減少，台中市政府表示，葫蘆墩圳開蓋段屬農田水利會東汴灌溉渠道，適逢枯水期，水量才會減少。中央社記者趙麗妍攝　108年1月29日

（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市豐原區葫蘆墩圳掀蓋後，美麗的水岸廣受好評，近日水量卻減少，台中市政府表示，葫蘆墩圳水源來自水利會灌溉用水，因適逢枯水期，水量才會減少。

葫蘆墩圳經整治後，去年10月掀蓋，優美河岸吸引許多民眾前往拍照打卡，豐榮里里長林金玉今天指出，近日葫蘆墩圳的水量減少，石頭都卡了髒汙，市府耗費巨資掀蓋，空有硬體卻沒有水。

林金玉指出，日前有民眾到葫蘆墩圳放生魚，因水量不足、水位下降，導致魚都死在河道中，憂心將會影響環境衛生。

台中市水利局獲報後，立刻派員將死魚撈起並清潔週邊垃圾，下午前往勘查，河道仍維持基流量，並無惡臭情形，後續將加強巡視，維護環境。

水利局指出，葫蘆墩圳開蓋段屬農田水利會東汴灌溉渠道，適逢枯水期，農田水利會自去年12月起進行農田調配水源輪灌機制，在該渠道停水階段，利用雨水回收儲留水，啟動補充渠道基流量。（編輯：翁翠萍）1080129

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