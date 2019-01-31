花在彰化首結合光雕秀 賞花還可逛燈會

（中央社記者吳欣紜台北31日電）一年一度「花在彰化」活動將於春節期間展開，彰化縣長王惠美今天說，今年活動首度與光影藝術科技做結合，民眾除了白天可以來賞花，夜晚還能觀賞燈會的光雕秀，適合親子同遊。

根據統計，彰化縣的花卉生產量及種植面積都是全國之冠，為了串連彰南花卉生產重鎮，彰化縣政府每年都會在春節期間舉辦「花在彰化」活動，盼透過全民參與、展現地方農業特色方式，行銷彰化花卉產業及鄉鎮特色。

今年「花在彰化」活動在2月5日至2月19日期間於溪洲公園展開，宣傳記者會今天在台北市長官邸藝文沙龍前庭廣場舉行。王惠美在會中指出，有別於過去歷屆活動，今年將首度結合光雕秀，把彰化的優點、彰化的美透過光雕及VR技術分享給大眾，「白天看花海、晚上看光雕」。

王惠美表示，今年將在溪州公園中的綠薏湖打造巨型的月球裝置藝術，白天是造景藝術，晚上就變成光雕，光雕會將彰化、花及團圓意象利用10分鐘時間呈現，晚上每半個小時就會展演一次。

除了光雕秀，王惠美也說，初一及元宵當天也會邀請知名舞者張逸軍及戊己劇團連袂演出。在閉幕當天，則會安排中國大陸重慶的「銅梁火龍」民俗表演，民眾可以利用這9天連假到彰化「漫遊」，紓解壓力。

主辦單位表示，今年花在彰化主活動項目在溪洲公園內，包含花卉主題館、花卉與應用產業展、地方特色展、農特產品展售等活動，其中花卉主題館配合生肖豬年，以多種花卉及充滿年節氣氛的可愛豬造型圖示做展示，讓遊客入場就能感受到花卉展覽氣勢，歡迎民眾到彰化走春。（編輯：陳俊碩）1080131