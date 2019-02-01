50公尺道路4根電線桿佇立 民眾30年行路難

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市潭子區潭子街短短50公尺道路，竟有4支電線桿、1座電箱佇立，造成道路狹窄，30年來人車爭道，險象環生，立委洪慈庸爭取電線桿地下化，改善交通情況。

潭子街短短50公尺內，竟有4支電線桿與1座電箱佇立，影響用路人視線與行車空間，大小車爭道，用路人行經此處膽顫心驚，車禍頻傳，30年來地方鄉親期盼改善，潭秀里里長楊明智里長向洪慈庸反映。

洪慈庸今天召集相關單位前往潭子街，進行高壓電桿遷移會勘，市議員蕭隆澤、台灣電力公司台中區營業處設計經理江豪等人到場，台電公司說明現況及改善周邊高壓電桿地下化及電箱遷移等工程規劃。

洪慈庸指出，潭子街位在潭子火車站旁，緊鄰學區、市場、宮廟、商店等，是人潮、車潮往來頻繁的要道，現場電線桿問題，經會勘協調請台電、台鐵共同評估周遭可遷移空間，並要求盡快於春節後動工、今年中完工。

洪慈庸表示，電線桿遷移地下化工程可改善該區域交通情況，並配合周邊「綠空廊道─鐵路高架化騰空廊帶」計畫，進行整體綠美化發展，讓街道更完整，以方便用路人並美化都市景觀，

蕭隆澤指出，電線桿問題已久，期盼盡快改善問題，讓行車往來交通更安全。

楊明智指出，該區域車流量大，潭子街目前為三線道，希望電線桿遷移後可規畫新增車道，讓雙向直行、轉彎車分流，避免車輛回堵雅環路路口。

江豪表示，電線桿及電箱遷移下地技術層面沒有問題，但鐵路高架下空間須簽長期合約，將同步另尋周遭合宜遷移地點，待擇定將可進行電線桿與電箱遷移下地工程。（編輯：黃世雅）1080201