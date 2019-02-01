高市小內閣人事 趙紹廉接海洋局長

（中央社記者程啟峰高雄1日電）高雄市政府今天發布小內閣新任首長人事任命案，2月12日生效，新任海洋局長將由新北市捷運公司董事趙紹廉接任；來自民間企業的王智立則將接掌行政暨國際處。

高市新聞局下午發布這項人事命令案。

新聞局指出，趙紹廉曾任新北市政府顧問、新北大眾捷運公司董事、交通部高速鐵路工程局副總工程司、新北市政府捷運工程局局長、新北市政府交通局局長、交通部高速鐵路工程局副總工程司及桃園機場發言人。現職是新北市政府有給職顧問、新北市捷運公司董事；學歷為國立交通大學交通運輸研究所碩士、國立台灣大學土木工程研究所交通組博士班肄業。

國立清華大學物理系畢業的王智立則擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）材料科學系博士學位。他曾任全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance）亞太區創始執行長、誠信創業投資集團投資協理、美商CFM Technologies, Inc.台灣區總經理、華邦電子研發工程師。

韓國瑜於就職市長前公布市府小內閣人事，延攬義守大學講師江惠頌出任行政暨國際事務處處長，當時江惠頌以要務在身，允諾一月底前履任；不過，她在元月9日書面聲明「不就任」行政暨國際處長。

她的不就任聲明指現職公司強力慰留，且承擔了要職，有業務需繼續推動等因素，允諾會在民間企業繼續打拚及深耕在地。（編輯：陳俊碩）1080201