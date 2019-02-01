南投稅務出張所活化 吃喝打卡好景點

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）擺脫蚊子館，歷史建築南投稅務出張所今天起委外試營運，館內提供飲品、伴手禮等服務，還有許多設計巧思的「好拍照」，南投縣政府與經營團隊盼為南投市帶來更多觀光人潮。

閒置多年的南投稅務出張所經南投縣政府辦理ROT（重建、營運、移轉）委外，由溪頭妖怪村經營業者得標。經半年整修，今天起試營運，業者以在地貓羅溪為概念，用貓為設計概念推出「蘿西家族」意象，在館內一樓販賣飲品、輕食、伴手禮，二樓有咖啡廳、親子遊戲區等，活化南投景點。

南投縣長林明溱今天出席開幕時指出，南投稅務出張所是非常有歷史的建築物，也是全台唯一僅存日治時期稅務出張所，民國98年公告登錄為歷史建築，縣府辦理委外經營但多次流標，最後由妖怪村團隊標下，經半年打造成為亮眼景點，相信可為南投帶進更多觀光人潮。

妖怪村總經理林志穎表示，南投有許多觀光景點，這次透過縣府牽線，讓妖怪村的「蘿西家族」終於可以下山，並在過年前搬進新家；團隊花費新台幣2000萬元重現日治時期建物風格，並結合創意發想提供紀念品、飲品、點心，未來將再附設餐廳。

林志穎說，南投稅務出張所位於南投市中心，周邊有傳統市場、商業銀行、公園、住宅區，較不易停車，為敦親睦鄰，提供3個「霸王停車位」免費停1年，民眾參加專案活動就有機會取得，還有「霸王杯」活動讓得主今年免費無限暢飲各式飲品。（編輯：戴光育）1080201