0206花蓮震災捐款27億 善款運用受關注

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）107年0206大地震重創花蓮，美、日等國伸援，台灣民眾更是發揮人飢己飢的愛心，共捐出27億多元的善款，希望受災戶能夠重建、重生；然龐大的善款如何運用，引起社會關注。

根據花蓮縣政府最新公布0206地震災害捐款收支統計表顯示，截至107年11月20日止，捐款收入新台幣27.8億多元，退款4751萬多元，實際收入27.3億多元，捐款剩餘16.8億多元。

其中匡列7億元善款，用於土地購買、災民建物興建及補償金發放，其中受災戶異地重建的永久屋建物部分，則採實報實銷，均以每坪11萬元編列。其他用途包括災民生活扶助、震災警戒區安全撤離戶短期安置、公告重災區內一般住家建築物毀損修繕救助金、震災後危險建築物補助、震災損之農漁會復建工作等。

0206地震善款管理監督委員會召集人張善政受訪說，地震至今快滿一年，急需使用的項目都已編列支出。目前善款剩餘16億多元，尚未規劃使用用途。對照高雄氣爆捐款使用例子，花蓮地震善款剩餘的比例是相當的。

善款「專款專用」是捐款人的期待，如何支配、分配給受災戶，大家都在看。法務部次長蔡碧仲擔任代理花蓮縣長時，要求每月公布善款支出明細、使用進度，讓民眾及捐款人周知。

善款管理監督委員會會議去年12月20日召開的第7次會議，仍決議維持每半年公布一次。

理由是善款運用需經委員會確認同意後才能公告，但委員會非每月召開，如何每月公告？此外，善款支出速度與公告頻率應有連動關係，如今善款支用已漸趨穩定，是否有必要每月公告？

張善政解釋，善款支出部分編列12億多元，執行10億多元。9至12月只動支200多萬元，低於執行預算的千分之二，因此沒有理由增加公布的頻率。

善款管理監督委員會成員包括東華大學校長趙涵捷、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、律師湯文章和林武順、災民代表雲門翠堤大樓-林葳、白金雙星-蔡俊德、吾居吾宿-葉軒、縣府官員等16人，皆為無給職。

張善政說，在代理縣長蔡碧仲任內時，委員會成員已作更動，未來任期是否調整，將視現任縣長徐榛蔚的決定。至於善款運用年限的規定，及規劃長期善款使用方向，都將依法進行討論。(編輯:孫承武)1080202