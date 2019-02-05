開春第一天超旺 福袋汽車開回家

（中央社記者王淑芬高雄5日電）大年初一很多民眾出遊走春或購買福袋試手氣，高雄市有3家百貨公司販售的福袋有汽車大獎，果然人氣破表，漢神巨蛋中頭彩的民眾說前一天打麻將「天聽」可視為鴻運好預兆。

百貨公司福袋有汽車大獎的是漢神巨蛋百貨、漢神百貨及大魯閣草衙道購物中心各有一輛汽車大獎，果然一早就大排長龍，人潮等候抽大獎。

漢神巨蛋人氣超旺，廣場湧進逾6000人，民眾先在網路登錄購買福袋，於現場確認後抽獎。抽中價值新台幣逾65萬元的首獎汽車是34歲的許先生，他在大學擔任職員，一早偕太太試手氣並打算逛百貨公司；幸運抽中大獎，他說好運來自於太太在除夕夜打麻將「天聽」，加上他穿了紅襯衫、紅色運動鞋，雙重加持帶給他豬年開春好運氣。

漢神百貨的幸運得主王小姐是代替上班的女兒來抽獎。她說女兒提前預購兩個好運袋，請她務必要到現場抽獎，代替女兒來贏得逾65萬元的汽車大獎，王小姐直說「這台汽車是送給女兒最好的新年禮物」。

至於草衙道購物中心抽中汽車大獎的是71歲的趙先生，他陪同女兒逛購物中心。趙小姐說老爸一直都有偏財運，曾在旅展抽中機票，她強迫爸爸陪她來抽大獎，果然贏得價值86萬的Smart forfour轎車。（編輯：張銘坤）1080205