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春節出國遭批 韓國瑜：酸言酸語很無聊

最新更新：2019/02/07 22:51

（中央社記者邱俊欽桃園機場7日電）高雄市長韓國瑜今天晚間結束休假行程返台，他表示，這幾天利用自己的假期、陪家人出國放鬆一下，感覺體力比較恢復；對於部分人的酸言酸語，他認為「的確很無聊」。

韓國瑜這幾天與家人出國到峇里島度假，並於晚間搭機返台，他在桃園國際機場受訪時說，這次去峇里島休息了幾天，也睡到自然醒，感覺體力比較恢復，明天就要從新開始工作了。

針對有網友批評他過年期間出國度假，韓國瑜說，「自己的假期、自己花錢、自己陪著自己的家人，用法定的假期去放鬆一下；他當市長不怕吃苦，但當市長，已經當到皮包骨」，只要用點心的人，就可以看出他已經燈乾油盡，已經很累了。

韓國瑜說，他利用這幾天休假，而且高雄市每天都有一位副市長留守，這還有什麼好批判，實在令他不理解。

他也說，從上任以來，部分的批判聲浪始終沒有停過，「這些人這麼愛高雄，為什麼不去思考如何用腦汁，想想幫高雄償還新台幣3000多億外債的方法」，如果僅針對一些細節，甚至來找麻煩，的確非常不足取。

韓國瑜也說，法定假期有一定的職務代理人，市長休假，大家應該可以接受，「時代已經變了，如果要所有政治人物完全消耗體能到燈乾油盡，對選民未必是一件好事」，而且9天的假期，他只用了5、6天，明天就要上班，對於部分的人的酸言酸語，「的確是很無聊」。

韓國瑜此行與妻女一起出遊，一踏進國門後，沿路被不少旅客包圍，頻頻希望與他合影，也展現韓國瑜的高人氣。（編輯：張佑之）1080207

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