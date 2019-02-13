宜蘭三星上將梨受寒害 農委會公告現金救助

宜蘭縣部分鄉鎮的高接梨因1月低溫受寒害，農委會13日依農業天然災害救助辦法公告5鄉鎮為災區，讓受災農民得以申請現金救助。（農委會提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年2月13日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭縣5鄉鎮的高接梨在1月底時遭寒害，許多花苞無法開花結果。農委會今天宣布公告相關區域為災區，受災果農可從明天起至23日申請現金救助。

宜蘭縣農業處表示，高接梨是宜蘭重要特色水果，全縣種植面積約63公頃，年產值約新台幣1.5億元，其中以三星鄉上將梨為主，佔全縣種植面積68%，面積約43公頃，但受到1月底冷氣團影響，許多梨穗損害嚴重，許多花苞無法開花結果，淪為「空包彈」；若日後再度嫁接失敗，今年恐會減產。

農業處長康立和受訪說，根據相關統計，這次高接梨平均受損率約5成，損害率達20％以上，已建請中央同意辦理現金救助；如果審核通過，每公頃可獲新台幣6萬元現金救助。

農委會發布新聞指出，依據查報資料，截至今天為止，1月底的低溫已造成部分宜蘭高接梨受損，估計損失已達292萬元，因此依農業天然災害救助辦法，公告宜蘭縣三星鄉、羅東鎮、冬山鄉、大同鄉及五結鄉等5鄉鎮為災區，受災果農明天起至23日可申請現金救助，以減少果農損失。（編輯：翁翠萍）1080213