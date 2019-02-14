這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
吳明益：以美食之島宣傳台灣不夠根深柢固
文化

吳明益：以美食之島宣傳台灣不夠根深柢固

美傳奇航母大黃蜂號殘骸 南太平洋深海找到
國際

美傳奇航母大黃蜂號殘骸 南太平洋深海找到

沙烏地App成監控女性幫凶 人權人士要求下架
國際

沙烏地App成監控女性幫凶 人權人士要求下架

漏夜協商力抗瞌睡蟲 華航勞資這11小時怎麼過
生活

漏夜協商力抗瞌睡蟲 華航勞資這11小時怎麼過

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

縫合都市紋理 高市首拆青海陸橋

最新更新：2019/02/14 16:51
高雄市鐵路地下化通車後，市府規劃以半年的時間拆除6座橋梁，首座要拆除的是青海陸橋，16日零時起封閉30天，預計3月中旬完工後，人車即可回歸平面行駛。（工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年2月14日
高雄市鐵路地下化通車後，市府規劃以半年的時間拆除6座橋梁，首座要拆除的是青海陸橋，16日零時起封閉30天，預計3月中旬完工後，人車即可回歸平面行駛。（工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年2月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄鐵路地下化工程去年底完工通車，市府規畫以半年的時間拆除青海及自立陸橋等6座橋梁，16日起封閉青海橋30天，完工後人車即可回歸平面行駛。

交通局配合新工處拆除陸橋工程，16日零時起封閉30天，施工期間，青海陸橋禁止車輛通行，陸橋旁側車道及橋下道路（翠華路及馬卡道路）仍可通行，市府籲用路人遵從現場動線引導，避開施工路段，確保安全。

高雄市鐵路地下化去年底通車後，市府計畫在半年內拆除功成身退的橋梁，包括青海陸橋、青年鋼便橋、自立陸橋、自強陸橋、大順陸橋、維新陸橋等6座。

首座要拆除的橋梁是青海陸橋，含4涵洞立體設施工程的拆除費約新台幣1100萬元，預定3月16日開放平面車道通行。

至於自立路橋及大順路橋立體設施拆除及填平工程經費約1200萬元，也將自3月中旬動工，於5月上旬平面通行。

工務局長吳明昌指出，橋梁工程拆除後，可以縫合都市被切割的紋理，未來可以還原都市景觀風貌，將平面用路權還給人民眾。

工務局規畫既有軌道範圍也將打造為一親民、親水的綠色廊帶，配合陸橋拆除營造無邊際的天際線，提供優質的休憩空間。（編輯；黃世雅）1080214

地機族