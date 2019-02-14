縫合都市紋理 高市首拆青海陸橋

高雄市鐵路地下化通車後，市府規劃以半年的時間拆除6座橋梁，首座要拆除的是青海陸橋，16日零時起封閉30天，預計3月中旬完工後，人車即可回歸平面行駛。（工務局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年2月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄鐵路地下化工程去年底完工通車，市府規畫以半年的時間拆除青海及自立陸橋等6座橋梁，16日起封閉青海橋30天，完工後人車即可回歸平面行駛。

交通局配合新工處拆除陸橋工程，16日零時起封閉30天，施工期間，青海陸橋禁止車輛通行，陸橋旁側車道及橋下道路（翠華路及馬卡道路）仍可通行，市府籲用路人遵從現場動線引導，避開施工路段，確保安全。

高雄市鐵路地下化去年底通車後，市府計畫在半年內拆除功成身退的橋梁，包括青海陸橋、青年鋼便橋、自立陸橋、自強陸橋、大順陸橋、維新陸橋等6座。

首座要拆除的橋梁是青海陸橋，含4涵洞立體設施工程的拆除費約新台幣1100萬元，預定3月16日開放平面車道通行。

至於自立路橋及大順路橋立體設施拆除及填平工程經費約1200萬元，也將自3月中旬動工，於5月上旬平面通行。

工務局長吳明昌指出，橋梁工程拆除後，可以縫合都市被切割的紋理，未來可以還原都市景觀風貌，將平面用路權還給人民眾。

工務局規畫既有軌道範圍也將打造為一親民、親水的綠色廊帶，配合陸橋拆除營造無邊際的天際線，提供優質的休憩空間。（編輯；黃世雅）1080214