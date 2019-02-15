台北燈節16日登場 燈區內設行動直飲台

台北自來水事業處15日表示，結合燈節的「台北亮晶晶」主題，推出TAIPEI行動直飲台，燈節全區共有19座直飲台，提供喝水、簡易洗滌等功能。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 108年2月15日

（中央社記者劉建邦台北15日電）台北燈節16日登場，台北自來水事業處今天表示，結合燈節的「台北亮晶晶」主題，首次推出TAIPEI行動直飲台，燈節全區共設置19座直飲台，提供喝水、簡易洗滌等功能。

連續第3年在台北西區舉辦的台北燈節，今年活動從16日至24日止，台北市政府規劃燈節範圍從西門紅樓前，沿伸至中華路一段、北門，到台北車站旁行旅廣場，今年主題為「台北台北亮晶晶─點亮夢想點亮心」。

台北自來水事業處今天發布新聞稿表示，為結合燈節主題，首次推出TAIPEI行動直飲台，設置在燈節全區，共19座直飲台，直飲台除提供喝水外，還有盛水與簡易洗滌等功能，民眾賞燈時可自備水瓶裝水，一起為環境減塑。

北水處說，各主題區也設置L型石材無障礙直飲台，讓輪椅族也能享用飲用水，為方便民眾夜間識別，直飲台旁也設有「藍色水滴」圖案指示燈座。

今年台北燈節共4大燈區，分別為「主題燈區亮晶晶」、「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」、「友好城市亮晶晶」，包括各國塗鴉藝術家畫出有趣塗鴉帳篷的「塗鴉夢想家的基地」、「東京迪士尼度假區35周年慶特別遊行」、「我愛佩佩豬」等展區。

此外，台北燈節鄰近商圈包括沅陵商圈、北門相機商圈、中華路影音商圈、艋舺服飾商圈等10大商圈，部分商圈也針對燈節期間規劃慶祝活動，更多2019台北燈節最新消息，可至官網查詢。（編輯：張銘坤）1080215