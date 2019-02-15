對王惠美競選LINE說想自殺卻回還不錯 縣府致歉

有男子投訴媒體指照顧殘障雙親壓力大想自殺，求助彰化縣長王惠美競選時的line帳號卻答非所問，縣府15日向男子道歉。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）有男子投訴媒體指照顧殘障雙親壓力大想自殺，透過彰化縣長王惠美競選時的line帳號求助卻答非所問，縣府今天向男子道歉，說明帳號由廠商經營，已要求停用，社會處已接手處理。

一名家住彰化的吳男向媒體投訴爆料指稱，因為要照顧年邁且殘障的雙親壓力很大，於是打電話向彰化縣政府社會處求助，但電話不斷地被轉來轉去，吳男又發訊息給縣長王惠美競選期間使用的line官方帳號，雖然得到回覆，卻答非所問。

吳男說，發訊息說想自殺，對方竟回訊息說還不錯，他再提問說「要死給你看」，小編只回答歡迎提出交流；吳男認為這樣的選民服務太誇張，直呼當初選舉投給王惠美，現在很後悔。

彰化縣政府今天發出新聞稿回應說，帳號是由廠商經營，對於造成的疏失感到抱歉，也已經要求廠商停用這個帳號，未來會再設置一個統一窗口的帳號，達到服務便民的目標。

至於彰化縣政府社會處也指出，已經協助吳男申請喘息服務，社工也到醫院探視吳男的雙親，同時致贈慰問金，紓解照顧者的壓力。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：翁翠萍）1080215