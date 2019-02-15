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高雄空污不解決 韓國瑜：恐無人來觀光投資

最新更新：2019/02/15 21:59

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市長韓國瑜前日搭乘直升機勘查環境，「空污」果然讓他震撼；他今天說，面對嚴重的空污，「七年之病要求三年之艾」，如果問題不解決，就不會有人來觀光及投資。

韓國瑜今天到鳥松區琅環宮參拜並發放福袋，他受訪時做上述表示。

前天才搭乘直升機勘查高雄市的環境及河川整治情形，韓國瑜說，令他震撼的是高雄市的空污很嚴重。

而高雄市環保局長袁中新於14日晚上夜宿大林蒲地區並與當地里長、環保團體對話，聽取居民談空污面臨的問題，希望提出有效的解決方案。

不過，今天上午高雄市空氣品質「不太給面子」，12個測站中有10個測站的空氣品質指標（AQI）顯示對所有族群不健康的紅害。

韓國瑜表示，肯定袁中新認真要解決空污問題，面對嚴重的空污，「七年之病要求三年之艾」；如果高雄的空污解決不了，就沒人要來觀光，沒人要來投資，他重申市府會把空污防治列最重點工作。

袁中新說，民眾反映的問題含空污、水污到居民健康；工廠有必要讓資訊更透明，讓居民了解實際運作狀況。他說，中鋼年底即可先完成燒結礦堆置場室內化工程，也規劃溼式淬火塔改為乾式的期程，他盼設備改建要加速。

環保局計畫要在小港區鹽水港溪一帶加裝即時水質監測器及監控系統，掌握水質的變化及水面是否有油污，建立全面的即時連線監測機制，盼能解除民眾對污染的疑慮，並要成立「查核專案小組」，針對工廠做全面查核體檢，務必讓工廠排污實質減量。（編輯：吳佳穎）1080215

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