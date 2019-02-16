台北燈節登場 出動攔截槍管制空拍機

台北燈節16日登場，台北市警察局上午召開記者會，說明現場安全維護工作，除了出動霹靂小組、偵爆犬服勤外，也動用空拍機攔截槍管制空拍機。中央社記者劉建邦攝 108年2月16日

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北燈節今天登場，台北市警局出動霹靂小組、偵爆犬服勤外，並動用空拍機攔截槍管制空拍機。警方呼籲，燈節現場禁止販售和攜帶發光氣球，員警也進駐6處服務台服務民眾。

連續第3年在台北西區舉辦的台北燈節，活動在今晚登場至24日止，台北市政府規劃燈節範圍包含西門紅樓前、中華路一段、北門，到台北車站旁行旅廣場，今年主題為「台北台北亮晶晶─點亮夢想點亮心」。

台北市警察局今天上午在燈節現場召開記者會。萬華分局偵查隊長廖韋勝表示，燈節即將登場，警方為加強現場安全維護工作，協請霹靂小組及新北市警犬隊到場維安，此外，燈節會場周邊也擴大管制大型車輛，重要路口也設置攔截點。

他說，近來空拍機盛行，燈節現場禁止使用未經申請許可的空拍機，並出動空拍機攔截槍待命，另外，預估賞燈人數眾多，除加派防扒竊警力在場維安外，員警也會進駐現場6處服務台，並設置兒童協尋中心，呼籲民眾到場賞燈，不要攜帶發光氣球。

台北市警察局表示，2019台北燈節今晚登場，建議民眾可搭乘大眾運輸工具到場外，將派遣警力546名、義交82名在場維安；平日時段，警力約340名、義交約72名。

市警局說，警局大樓外側特別展示具燈光投射的大型警察氣球人偶及立牌，供民眾觀賞、拍照，對於燈節維安，警方一定會確保現場民眾及整體場域安全。（編輯：李錫璋）1080216

台北燈節16日登場，為加強現場安全維護工作，台北市警察局協請霹靂小組及新北市警犬隊到場維安。中央社記者劉建邦攝 108年2月16日