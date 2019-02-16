兩岸論述挨酸 韓國瑜反批只見綠葉未見牡丹

（中央社記者程啟峰高雄16日電）高雄市長韓國瑜近來提出的「你儂我儂」等兩岸論述挨酸，韓國瑜今天表示，包括總統蔡英文等高層對他的批評都太偏頗，「只看到綠葉、沒有看到牡丹」，呼籲總統面對問題。

韓國瑜近期接受鏡週刊專訪時，質問「蔡政府掌握行政和立法權，既不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，也不要台灣獨立共和國，那到底要什麼？」。

總統14日在臉書發文回應指出，國家的方向只有一個；台灣是主權國家，沒有指腹為婚這回事。總統並說，以為多了好幾位陸委會主委。

行政院長蘇貞昌15日到立法院答詢兩岸論述時，也呼籲「不要想錢、忘了主權」。

韓國瑜中午至高雄市西子灣沙灘會館出席韓國水原市締盟儀式受訪表示，總統、蘇貞昌酸他的都太偏頗了，至今「只看到綠葉，沒有看到牡丹」。

韓國瑜指出，他對總統提的問題「不愛中華民國、不敢台獨、不要九二共識，要把台灣2300萬人民帶往哪裡去？」，到現在都未見具體答覆，他看到總統的論述「只有綠葉，沒有看到牡丹」，講那麼多韓國瑜這裡不對、那裡不對、九二共識不對，但是總統的「牡丹花」是什麼？大家看不見。

韓國瑜認為，不管是總統或蘇貞昌批判他要在海峽兩岸準備衝刺的商業活動，或是兩人對兩岸的論述，都仍在「綠葉裡」打轉，始終沒有面對問題。

韓國瑜表示，他現在要幫高雄衝經濟，可是未見蘇貞昌上任後說要大力補助高雄發展經濟，「這些都沒有想到，就先想到卡他」。高雄經濟的成功，就是全台灣經濟的成功；高雄經濟失敗，不是韓國瑜個人的失敗，是整個南台灣經濟發展的失敗。從人民的角度來思考，就可知道很多問題的所在。

另外，韓國瑜14日出席「南方崛起，創富高雄」論壇時感嘆說，「台灣鬼混20多年，完全沒有進步」，引發議論。對此，韓國瑜舉例指出，他30年前從事新聞工作起薪45K，過了30年同樣的工作起薪才30K出頭。台灣這幾十年來都在吃老本。如果不團結往前衝，下一代的台灣年輕人會吃很多苦。

中國大陸上海市台灣事務辦公室主任李文輝受邀來台參加台北燈會，陸委會認為僅是台北、上海城市交流，當事人僅限在台北活動。對此，韓國瑜呼籲陸委會，「不要這樣對待，來者是客，台灣人一定要心胸打開」，心胸打開處處是陽光，如果心胸封閉處處是障礙。（編輯：戴光育）1080216