澎檢方拍賣偵查中船筏 比底價近2倍標出

（中央社澎湖縣18日電）澎湖地檢署今天進行「偵查中變價」公開拍賣一艘無照舷外機船筏，競爭激烈，最後由從事造船的呂姓男子以新台幣15萬6000元得標，比底價8萬6000元高出近倍。

今天的「偵查中變價」公開拍賣，由主任檢察官詹益昌擔任拍賣官，現場吸引了10餘民眾來搶標，底價新台幣8萬6000元，經過18次的喊價，最後由從事造船的呂姓男子以15萬6000元得標，得標者在繳交價金後，7天內須自澎湖查緝隊吊離。

澎湖地檢署檢察長黃謀信表示，海巡署偵防分署澎湖查緝隊於107年底查獲由薛姓男子用無照船筏載運K他命先驅原料鹽酸羥亞胺126.92公斤，依法查扣。被告在偵查中請求依法進行扣押物變價，這是澎湖檢方繼去年底變賣一艘大陸鐵殼船之後，另一艘走私毒品在偵查中拍賣的船筏。

高雄高分檢察長楊治宇表示，檢方著重犯罪事實偵查，查扣犯罪工具和所得，以往都要等到判決之後才能執行，但保管才是一大問題。現在配合法務部推出的新世代反毒策略與區域聯防措施，依法執行偵查中變價拍賣活化所得，一來可徹底斬斷犯罪嫌疑人繼續犯罪，也可減少保管人力與物力的支出，不要等到沒有價值再拍賣。

澎湖地檢署表示，這艘無照船筏是玻璃纖維強化塑膠（FRP）材質，船重2.4噸、船長9.78公尺、寬2公尺，深度0.36公尺，並配置有知名品牌200PS舷外汽油機，適合內海作業。（編輯：吳佳穎）1080218