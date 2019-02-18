新北祈福燈會點燈 兩岸燈藝作品迎人潮

（中央社記者王鴻國新北18日電）「2019新北豬福滿滿祈福燈會」今天舉行開幕點燈儀式，吸引許多賞燈人潮，今年燈會主燈「五福臨門 豬事大吉」是燈藝大師林健兒作品，展區內還有兩岸燈藝達人作品同場爭豔。

燈會開幕儀式今晚由市長侯友宜主持，他表示，今年是第2屆新北燈會，第1屆是由南京與新北市共同舉辦，吸引120萬人次參觀，今年邀請南京、崑山、常州、鎮江等城市參展，擴大燈會規模，也希望兩岸之間的關係越來越緊密，友誼能夠年年增長。

侯友宜表示，希望未來在市長任內能將燈會辦得越來越好，讓更多人一同欣賞傳統藝術的美。今年的主燈是代表五福臨門、諸事大吉、祝福滿滿，讓兩岸文化、傳統藝術能夠一棒接一棒傳承下去；另外有辰光橋改造情人鵲橋、讓小朋友玩的「撞撞豬」花燈及浪漫的幸福滿屋、愛心廊道等，歡迎民眾攜家帶眷一同前來。

民政局表示，今年燈會從2月18日到3月3日，展區擴大至6公頃，其中兩岸燈區有氣勢磅礡的「福臨門」古景燈道，也有以大陸南京市及江蘇省崑山、常州、句容、鎮江等地的知名景點與地方特色為主題的花燈。

民政局表示，大陸燈區花燈由大陸國家級傳承人顧業亮及陳柏華共同操刀打造，與台灣國寶級花燈大師林健兒的作品同場爭豔。今年燈會加入「撞撞豬」花燈等「體感互動燈區」吸引親子互動賞燈。

民政局提醒，因參觀新北燈會人潮眾多，歡迎民眾搭乘捷運至三重站，或是機場捷運A2三重站從晨光橋步行進入燈會園區，搭乘公車的民眾也可至至捷運三重站或五谷王廟站下車前往。（編輯：方沛清）1080218