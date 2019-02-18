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夜宿彌陀漁村 韓國瑜與基層對話

最新更新：2019/02/18 23:06
高雄市長韓國瑜（站立者）18日晚間到彌陀漁村夜宿，並和漁會幹部座談，聽取基層建議。中央社記者王淑芬攝　108年2月18日
高雄市長韓國瑜（站立者）18日晚間到彌陀漁村夜宿，並和漁會幹部座談，聽取基層建議。中央社記者王淑芬攝　108年2月18日

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市長韓國瑜今天到彌陀漁村夜宿，並和基層閉門對話。他鼓勵民眾建言「越鹹越好」，明早他還要訪視漁會及漁市場。

韓國瑜就職後兌現他的競選承諾，會逐一訪視、夜宿基層地區，今天是他夜宿行程的第3站到彌陀漁會。

韓國瑜安排晚上8時到彌陀漁會，很多民眾早早就湧到漁會廣場歡迎市長，只不過韓國瑜遲到了，讓民眾等了約1個小時。

韓國瑜抵達後，民眾爭相和他握手，也為他加油打氣。韓國瑜在漁會會議室和百餘名漁會幹部座談，高市議會副議長陸淑美及多位議員、海洋局長趙紹廉也出席。

韓國瑜鼓勵漁民踴躍提出建言，「越鹹越好」不必客氣。

另外，針對鴻海科技集團董事長郭台銘今天在臉書貼文表示，沒有說要在高雄投資新台幣800億元一事。韓國瑜表示，已有一段時間沒和郭董聯絡了，不過郭董用已故妻子的名義在高雄設農場，他相信郭董和高雄有情感，希望郭台銘有機會來高雄看看有什麼可以投資的機會，市府會敞開雙臂歡迎。

高雄市府海洋局指出，彌陀區以養殖及沿近海漁業為主，106年資料統計，養殖漁業年產值為1億2500萬元，沿近海漁撈漁業年產值也約1億3577萬元。（編輯：吳佳穎）1080218

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