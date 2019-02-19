韓國瑜允闢漁貨通路搶訂單 高市府要當領頭羊

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市彌陀區以養殖及近海漁業為主，市長韓國瑜夜宿彌陀區漁會和漁民座談，一早巡視拍賣市場交易，他說市府會扮領頭羊角色，義務協助漁民搶訂單，儘量讓養殖戶和消費者對接。

韓國瑜就職後兌現競選承諾，夜宿基層並與民眾座談，他在18日晚上到彌陀區漁會並和漁民座談，從建設談到協助漁民搶訂單。

和漁民的座談中，民眾反映包括漁船上架場的修繕、冷凍機組更新、南防波堤的延伸等工程，盼市府提供必要的協助。

韓國瑜在今天清晨5時30分巡視漁會拍賣場，和漁民寒暄，了解拍賣價格，現場早已擠滿了等候採購的漁販，有人挑中鬼頭刀、有人青睞鰹魚和白帶魚，叫賣聲讓一早的漁市顯得很熱鬧繁忙。

和漁民座談一晚，韓國瑜受訪表示，民意反映在鄉下感覺不到被重視、城鄉差距大、縣市合併未達到預期的建設等，他允諾努力改善偏鄉的建設，另外也要協助養殖戶爭取多元的訂單，韓國瑜表示，市府不收一毛錢，義務爭取訂單，儘量讓養殖戶和消費者對接，市府扮演領頭羊角色。

他說，夜宿漁村了解彌陀是個小規模的漁港，不過感受到漁民對漁會有信任感，才不會有場外交易，韓國瑜允諾評估擴建漁港的經費。

稍後他走訪虱目魚及白蝦混養池，業者黃崇鴻表達期待要有穩定的訂單、穩定的採購價格，才能確保養殖業生計。

市府海洋局長趙紹廉表示，會加速建置大數據中心及交易平台，透過大數據建立放養登記，才能掌握養殖數量以利分散及確保產量、價格。

有關網友於臉書貼文「直播喝，胡言亂語…土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」等似有影射韓國瑜於酒後直播的相關發言之意。韓國瑜回應，隨他們講，反正狗嘴吐不出象牙，他接受批判，如果不點名他就不對號入座，如果點名就一笑置之。（編輯：張雅淨）1080219