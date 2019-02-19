澎湖泉州簽署宗教直航 雙方天后宮7月會香

澎湖天后宮與泉州天后宮19日簽署宗教直航協議書，澎湖縣長賴峰偉（前右2）及泉州市副市長周真平（前右）等人共同見證。（澎湖縣政府提供）中央社 108年2月19日

（中央社澎湖縣19日電）睽違17年，澎湖天后宮與泉州天后宮將於今年7月3日至6日重啟會香，雙方今天在泉州簽署宗教直航協議書。

澎湖天后宮主委蔡光明與泉州天后宮董事長黃澤陽今天在泉州酒店簽署宗教直航協議書，現場還有澎湖縣長賴峰偉及泉州市副市長周真平等人共同見證。

賴峰偉表示，澎湖與泉州血緣、文化、宗教相近，宗教直航可為兩岸搭起友善的橋樑，開啟和平交流，希望明年澎湖能與媽祖出生地湄洲島再建立宗教直航。

賴峰偉表示，澎湖與大陸泉州首度宗教直航是在民國91年7月23日，當時租用超級星客輪帶領300餘位鄉親經海路，護送澎湖天后宮媽祖至泉州天后宮進行3天2夜的會香，同時也重啟澎湖與泉州海上航線中斷53年的航線。

賴峰偉今天上午與周真平還共同為泉州天后宮4萬5000千斤大米龜點睛。賴峰偉說，乞龜文化和媽祖文化是澎湖和泉州共同的信仰紐帶，期待未來可深化交流。（編輯：吳佳穎）1080219

澎湖縣長賴峰偉（右）19日上午與泉州市副市長周真平（左）共同為泉州天后宮4萬5000千斤的大米龜點睛，期許乞龜文化成為兩岸和平的基石。（澎湖縣政府提供）中央社 108年2月19日