國民黨嘉義市黨部20日法拍 中央黨部籲勿投標

（中央社記者江俊亮嘉義市19日電）中國國民黨嘉義市黨部及宿舍20日將進行法拍，國民黨中央委員會行政管理委員會副主委李福軒今天南下召開記者會，呼籲各界不應投標，以免日後衍生無謂的法律糾紛。

國民黨財產遭黨產會凍結，300多名離退黨工僅領到4成退休金，因而委任律師聲請民事強制執行，20日將由嘉義地方法院民事執行處，針對位於嘉義市大業街的國民黨嘉義市黨部及民權路的廳舍進行法拍。

李福軒今天南下嘉義市黨部召開記者會，表示行政執行署拍賣程序，經台北高等行政法院於去年裁定停止執行，且台北地方法院本月14日判決國民黨得以所有中投公司104年、105年股利及欣裕台公司支付大量解僱員工資遣費用，因此已無繼續拍賣必要，呼籲各界不應投標，以免日後增生無謂的法律糾紛。

他說，不當黨產處理委員會因不當行政處分，導致國民黨財務困難，被迫於106年2月1日大量解僱719名員工，經台北市勞動局依據勞動基準法協商，確定國民黨共需支付新台幣15億6943萬多元，扣除106年5月9日支付5億9908萬多元、107年4月12日支付6375萬多元，尚需支付9億7035萬多元。

李福軒指出，國民黨從未否認此一法定義務，因此聲請以中投公司104年、105年股利及欣裕台公司減資款合計11.39億支付大量解僱人員的資遣費用，但不當黨產處理委員會卻不同意以股利及減資款支付勞工資遣費；如今國民黨已獲勝訴，法院確認股利及減資款等可作為支付大量解僱勞工資遣費的財源，也就是說離退黨工不必透過拍賣國民黨不動產的繁雜程序，就可取得資遣費。

共同出席記者會的律師溫三郎也說，國民黨嘉義市黨部房舍目前是在租賃或被使用的狀態，若有不知情民眾得標，將無法融資使用，甚至還要打官司排除占有狀況，將面對冗長訴訟程序，且國民黨也不排除對拍定人進行假扣押、假處分，因此呼籲民眾不要投標，以免受到傷害。

對此，嘉義地方法院表示，20日的公開拍賣是由債權人（黨工） 委任律師提出，屬於民事債權，與行政債權不同，因此明天的拍賣程序仍會進行。（編輯：陳俊碩）1080219