中市青審會抗議遭解散 市府：將設專責單位

（中央社記者蘇木春台中21日電）多名台中市青年事務審議會代表，今天到台中市政府前抗議解散青年議會，要求恢復並應成立青年事務發展局；市府表示，青審會正轉型中，未來將成立專責單位，正蒐集相關意見。

台中市政府青年事務審議會於民國104年11月公告設立，已邁入第3屆，市府本月12日卻公告停止適用「台中市政府青年事務審議會設置要點」，形同解散青年審議會，但本屆63名青審會代表任期至7月，遭外界質疑違法。

台中市議員黃守達今天與青審會代表何國瑞、邱怡婷、黃至聖與在地學生代表，到台中市政府前廣場召開記者會，抗議市府解散青年議會。

黃守達表示，如果要重視年輕人的聲音、保障年輕人的權益，青年事務審議會只是開始，也要求成立青年事務發展局。桃園市政府的青年局是很好的參考，推動學生自治、國際實習、青年創業支持等，年輕人就是未來，投資未來永遠不嫌少，市府應給予更大的重視。

連續擔任3屆青審會代表的邱怡婷說，青年議會過去的提案，有85%獲市府採用，這屆台中市議會的組成，就有3名議員曾是青年議會代表，顯見青年培力非常值得市府持續投入資源。

台中市政府教育局表示，市府研擬將由勞工局、經濟發展局成立青年事務專責單位，教育局上月28日先邀集青審會總召、副總召及幹部，說明未來青審會轉型方向，將意見納入辦理參考。

教育局指出，說明溝通並未結束，仍會持續進行，市府對此保持開放態度，近期將再邀集第3屆青年代表進行雙向溝通，了解並蒐集意見，專責單位最快下個月將會提出相關草案。（編輯：黃世雅）1080221