中市青審會抗議遭解散 市府：將設專責單位
最新更新：2019/02/21 14:11
民進黨台中市議員黃守達（左3）21日與多名台中市青年事務審議會代表到台中市政府前廣場舉行記者會，抗議市府解散青年議會。中央社記者蘇木春攝 108年2月21日
（中央社記者蘇木春台中21日電）多名台中市青年事務審議會代表，今天到台中市政府前抗議解散青年議會，要求恢復並應成立青年事務發展局；市府表示，青審會正轉型中，未來將成立專責單位，正蒐集相關意見。
台中市政府青年事務審議會於民國104年11月公告設立，已邁入第3屆，市府本月12日卻公告停止適用「台中市政府青年事務審議會設置要點」，形同解散青年審議會，但本屆63名青審會代表任期至7月，遭外界質疑違法。
台中市議員黃守達今天與青審會代表何國瑞、邱怡婷、黃至聖與在地學生代表，到台中市政府前廣場召開記者會，抗議市府解散青年議會。
黃守達表示，如果要重視年輕人的聲音、保障年輕人的權益，青年事務審議會只是開始，也要求成立青年事務發展局。桃園市政府的青年局是很好的參考，推動學生自治、國際實習、青年創業支持等，年輕人就是未來，投資未來永遠不嫌少，市府應給予更大的重視。
連續擔任3屆青審會代表的邱怡婷說，青年議會過去的提案，有85%獲市府採用，這屆台中市議會的組成，就有3名議員曾是青年議會代表，顯見青年培力非常值得市府持續投入資源。
台中市政府教育局表示，市府研擬將由勞工局、經濟發展局成立青年事務專責單位，教育局上月28日先邀集青審會總召、副總召及幹部，說明未來青審會轉型方向，將意見納入辦理參考。
教育局指出，說明溝通並未結束，仍會持續進行，市府對此保持開放態度，近期將再邀集第3屆青年代表進行雙向溝通，了解並蒐集意見，專責單位最快下個月將會提出相關草案。（編輯：黃世雅）1080221