台中惠明盲生體驗採果樂 手摸鼻聞採摘新鮮草莓

台中惠明盲校27名盲生21日在志工協助下，蹲在草莓園中，摸摸草莓的軟硬度、聞聞草莓香氣，以此判斷草莓是否成熟，再用剪刀剪下草莓，度過開心採果時光。中央社記者趙麗妍攝 108年2月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中惠明盲校27位盲生，今天下午在志工的協助下到潭子草莓世界觀光果園採草莓，雖然看不到，但盲生們憑著觸覺、嗅覺，挑選出成熟的草莓，在草莓園度過甜蜜的採果時光。

走進草莓園，一陣陣草莓香撲鼻而來，惠明盲生們在志工的協助下，蹲在草莓園中，小手緩慢在草莓叢中尋找，摸摸草莓的軟硬度，鼻子聞聞草莓的香氣，以此判斷草莓是否成熟，並在志工的協助下，以剪刀剪下草莓。

有盲生開心說，這是她第2次採草莓，只要聞聞味道就知道草莓能不能採；也有盲生指出，要多採幾顆草莓，分享給好朋友吃。

惠明盲校生活訓育組長黃兆昀表示，盲生們雖然看不見，但透過外出活動，透過觸覺、嗅覺等操作方式，可增加盲生的生活經驗，目前惠明盲校學生已挑戰過中橫健行、到花市賞花、牧場餵牛。

草莓世界觀光果園老闆許彤蓉指出，目前正值草莓盛產期，特別挑選2區地形較平坦的草莓園提供盲生採摘，因前2天有下雨，特別將草莓園中的壞果去除，希望盲生們可以體驗採新鮮草莓的樂趣。（編輯：陳俊碩）1080221