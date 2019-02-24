希臘風建築吸睛 漁港旁活動中心成景點

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市將軍區鯤鯓、鯤溟里聯合活動中心位於青山漁港旁，以藍白色調為主的希臘風格建築特色，成為遊客必訪景點。近來地方以古地名「青鯤鯓」行銷特產，希望爭取活動中心改名。

位於將軍青山漁港南側的鯤鯓、鯤溟里兩里居民，以往在沒有活動中心可使用的情況下，只能向廟宇借用場地辦活動。直到在台南市政府協助下，於2017年7月完成興建活動中心，取名為鯤鯓鯤溟里聯合活動中心。

當地出身的台日友好交流協會理事長郭貞慧與鯤鯓里長周益東、鯤溟里長王素娥等人共同發起連署，希望能把活動中心名稱更改為較有代表性的古地名「青鯤鯓」。

郭貞慧今天受訪時表示，青鯤鯓屬於台灣本島極西的濱海聚落。因為沙洲在太陽照射之下有如一尾青色鯤魚的身體而得名。青鯤鯓聚落行政劃分為鯤鯓、鯤溟兩個里；聚落北邊有形狀特殊的扇形鹽田，在地特產則有被稱為「青鯤鯓三寶」的烏魚子、蝦乾及青蚵。

她說，活動中心自完工以來，因藍白色調為主的希臘風格建築特色，成為造訪漁港觀光客的必到景點。青鯤鯓積極朝向地方創生、行銷特產的方向邁進，未來活動中心可望成為重要據點。以古地名青鯤鯓做為在地品牌，更符合當地風情，也能凝聚附近居民共識。

周益東表示，活動中心啟用時就有民眾認為名稱不妥，青鯤鯓是外界比較熟知的地名，對地方行銷較有幫助。里民間已展開聯署，希望向市府爭取改名。（編輯：黃于）1080224