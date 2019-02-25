三重立委補選號次抽籤 鄭世維2號余天3號

新北市選舉委員會25日舉行三重區立委補選參選人號次抽籤，國民黨參選人鄭世維（前左）抽到2號，喊出「支持三重第二個賣菜郎」。中央社記者王鴻國攝 108年2月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）三重區立委補選參選人號次抽籤，國民黨鄭世維抽到2號，喊出「支持三重第二個賣菜郎」、民進黨余天抽到3號也喊出「OK啦」，無黨籍蘇卿彥抽到1號高喊「一馬當先」。

新北市選舉委員會今天上午進行三重區立委補選參選人號次抽籤，鄭世維在國民黨新北市黨部主委李乾龍等人陪同下先行到場，隨後，蘇卿彥到場，最後則是桃園市長鄭文燦陪同余天到場。

首先進行號次抽籤的是鄭世維，他抽到2號後受訪表示，新北市長侯友宜競選時也是抽到2號，至於有媒體民調鄭暫時領先，鄭世維強調民調只是參考數據，最重要還是要勇往直前向前衝。

至於有人質疑鄭世維日前找高雄市長韓國瑜等人造勢吸引眾人是外地人，他說，賣菜郎支持賣菜郎，韓及盧秀燕､侯友宜等市長都有高人氣，對輔選有幫助，也盼外地朋友請三重親友來支持他。

媒體追問對手余天找鄭文燦陪同是新潮流來抗韓流，鄭世維笑說，天氣冷，韓流也不遑多讓；至於余天可能找台北市長柯文哲站台問題，他認為人親土親，柯和余都是新竹人，就像韓國瑜是新北人來支持他一樣。同時他也宣布每天將在競選總部發放三重各地的包子供鄉親品嚐，凸顯在地土包子是有料的。

余天受訪時強調，包子好吃，就不要再談包子問題，他第一次到三重選舉也是抽到3號，他心裡就在想這次可能又抽3號，果然今天就是抽到3號，3號就是「OK」的手勢，三重鄉親選3號。

至於有媒體民調余天輸對手的問題，他表示，黨內民調還贏對手20%，他近來在基層勤跑，握的每雙手都能感受到支持，因此，他對選情很有信心。

至於是否找柯文哲助選一事，余天表示，等柯出國後返台。競選團隊也會和中央黨部討論究竟要不要找柯文哲來，「我們和柯文哲關係本來就很好，也不必搞成這個樣子，大家能合作，都可以坐下來談。」

至於找鄭文燦陪同，余天表示，不是新潮流來抗韓流，是因為鄭文燦看起來就是很福氣的人；鄭文燦也對3月訪美之旅表示，這是單純的交流學習之旅，參訪僑界智庫等相關單位，這是連任前就已有規劃，任務很單純，就是去交朋友及學習。隨後，鄭文燦還陪余天車隊掃街拜票。（編輯：張銘坤）1080225

新北市選舉委員會25日舉行三重區立委補選參選人號次抽籤，無黨籍參選人蘇卿彥（前）到場並抽到1號，喊出「一馬當先」口號。中央社記者王鴻國攝 108年2月25日

新北市選舉委員會25日舉行三重區立委補選參選人號次抽籤，國民黨參選人鄭世維（前中）抽到2號。中央社記者王鴻國攝 108年2月25日

新北市選舉委員會25日舉行三重區立委補選參選人號次抽籤，民進黨參選人余天（中）抽到3號。中央社記者王鴻國攝 108年2月25日