魔力紅演唱會逢二二八連假 高市交管備戰

美國搖滾天團「魔力紅」2019亞洲巡迴演唱會3月1日將在高雄登場，適逢二二八連假，警方26日會同演唱會主辦單位到國家體育場進行場勘，並規劃當天周邊交通管制因應措施。圖為國家體育場附近交管資料照片。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年2月26日

（中央社記者程啟峰高雄26日電）美國搖滾天團「魔力紅」（Maroon 5）2019亞洲巡迴演唱會3月1日將在高雄登場，適逢二二八連假，警方今天下午會同主辦單位到演唱會現場國家體育場場勘，並規劃當天交管因應措施。

魔力紅曾3度獲葛萊美獎，4年前來台演出轟動一時，當時門票一開賣就秒殺，如今來台票房熱潮依舊。

這場演唱會3月1日晚間將在國家體育場登場，適逢二二八連續假期，警方估計當晚將有來自各地的歌迷5萬人湧入會場，對周邊道路、高雄捷運站將造成嚴重交通衝擊，於是規劃交通管制措施。

高市府文化局下午會同演唱會主辦單位及警方到國家體育場進行場勘，並開會研擬事先場地布置、演唱會當天進出動線及周邊交通管制事宜。

高雄市警察局交通大隊表示，配合演唱會國家體育場外世運大道3月1日下午1時到深夜11時30分雙向禁止車輛通行；為避免會場附近交通壅塞，左營區軍校路、翠華路和大中路當天下午4時到深夜11時30分也將實施彈性交管疏導措施。

警方建議歌迷當天儘量搭捷運前來，如要自行前往自行車可停世運大道南側人行道；演唱晚會前3小時開放機車進體育場機車停車場及附近軍校路608巷；當天下午1時至深夜11時30分也開放緯一路至緯六路段的軍校路兩側紅線區及左楠路等處供機車停放。

警方指出，汽車則可停放會場附近停車場包括，軍校路、海功路、海功停車場、國軍高雄總醫院左營分院停車場、高鐵左營站後站停車場。（編輯：吳佳穎）1080226