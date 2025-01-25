吉伊卡哇在高雄港灣展出 吸引逾萬人爭睹

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高市府今天舉辦「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」開幕活動，「吉伊卡哇（Chiikawa）」充氣裝置，在5名運動員搭乘海上遊艇超跑帶領下進入高雄港灣展出。現場湧入逾萬民眾爭睹。

「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」今天開幕，吉伊卡哇、小八貓等充氣裝置，在射擊選手吳佳穎、自由車選手黃亭茵、舉重選手高展宏、健力選手謝宗廷及台鋼雄鷹球員陳柏清搭乘海上遊艇超跑的帶領下，一起進入愛河灣。

「高雄冬日遊樂園」代言人、樂團告五人也出場表演，共同迎接吉伊卡哇的角色充氣裝置進入愛河灣。現場不僅吸引逾萬名民眾爭睹，高雄市政府也透過社群平台直播，讓全台民眾可同步線上觀賞吉伊卡哇進港的可愛畫面。

高雄市政府表示，去年黃色小鴨10年後重新回歸高雄，引爆熱潮，今年燈會特別邀請日本人氣IP吉伊卡哇中的可愛角色到高雄。

吉伊卡哇身為主角，將出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面；小八貓則在靠近高雄流行音樂中心音浪塔前海面；兔兔則會出沒在碼頭樂園。市府表示，歡迎民眾來拍照打卡，1月25日至2月16日到高遊玩，開心過好年。

觀光局說明，今年燈會活動邀請告五人作為代言人，告五人出席開幕活動並帶來最新創作歌曲「從未見過的海」，為海內外遊客帶來與眾不同的音樂體驗。

即將在4月12日於高雄國家體育場舉辦大型演唱會的告五人表示，很榮幸獲邀擔任2025高雄冬日遊樂園代言人，希望把音樂元素完美融入活動，讓大家度過美好的高雄冬日時光。

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觀光局表示，今年高雄冬日遊樂園設置共25座遊樂設施，其中6座是新亮相的機械設施，另設置幼兒氣墊區，適合2至6歲小朋友遊玩。活動期間，還有市集美食及精彩親子互動演出。

樂園設施開放時間為1月25日至2月16日（除夕休園）下午3時至6時，週五至週日及年假期間增加下午6時至晚上9時時段。遊園券於當日活動開始前1小時於活動現場發放。（編輯：林恕暉）1140125