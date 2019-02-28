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台灣雲豹疑現蹤
台東縣達仁鄉阿塱壹部落巡守隊人員傳出目睹珍稀的台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊。這一、二十年都陸續聽到有人目睹雲豹，但都沒辦法證實，在今年公告的台灣保育名錄中，也依然保留著牠的名字，保育界希望牠還存在森林某角落。
台灣雲豹疑現蹤
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台灣雲豹疑現蹤1/5

尋找台灣雲豹 台東縣阿塱壹部落自主調查

最新更新：2019/02/28 19:16
台東縣阿塱壹部落傳統領域巡守隊員日前宣稱目睹台灣雲豹，阿塱壹部落會議主席潘志華（右）27日以模擬事件圖描述目擊經過，並強調將自主守護和自主調查研究台灣雲豹。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　108年2月28日
台東縣阿塱壹部落傳統領域巡守隊員日前宣稱目睹台灣雲豹，阿塱壹部落會議主席潘志華（右）27日以模擬事件圖描述目擊經過，並強調將自主守護和自主調查研究台灣雲豹。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝　108年2月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣阿塱壹部落傳統領域巡守隊員宣稱曾目睹台灣雲豹，阿塱壹部落會議主席潘志華描述，台灣雲豹身長比成人張開雙臂還長，部落決定自主巡守傳統領域及調查台灣雲豹。

阿塱壹部落傳統領域巡守隊員透露撞見台灣雲豹，部落會議主席潘志華和南島社區大學理事長高正治、台東大學教授劉炯錫、森林博物館館長阿力曼、達魯瑪克部落會議主席胡進德，昨晚首次出面說明。

潘志華以手繪圖說明巡守隊員看到台灣雲豹的情況，他說，巡守隊員具體目擊時間及地點不能公布，只能說都是2年內的事，都是在晚上，他們形容看到的雲豹比大人張開雙臂還長，尾巴很長很粗，因此絕對不是石虎，而且在峭壁與人距離約100公尺，夜間這種遠距離不可能看到體型只有比貓大的石虎。

潘志華說，今年1月20日的部落會議決議自主守護和自主調查研究li'uljaw（台灣雲豹），希望結合各界力量，一起嘗試推動原住民部落，自主管理自己傳統領域。並要求林務局等政府機關停止進入阿塱壹部落傳統領域伐木。

潘志華強調，外界談二二八轉型正義，原住民土地更應該轉型正義，林務局退出山林。

林務局台東林管處表示，阿塱壹部落去年要求停止砍伐山區林木，林務局已經配合辦理，現在也願意配合部落發起的雲豹調查，會跟部落協商。（編輯：陳俊碩）1080228

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