南投九份二山道路狹窄崎嶇 將重鋪拓寬填平

位於南投中寮鄉與國姓鄉交界的九份二山是賞梅花景點，但聯外龍南產業道路年久失修、崎嶇不平，南投縣長林明溱（右）等人4日前往踏勘，後續將責成南投縣政府工務處儘速找廠商改善道路品質。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年3月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣九份二山龍南產業道路部分路段狹窄難會車，且路面龜裂及下陷，南投縣政府將重鋪路面，拓寬及填平路況較差路段。

位於南投中寮鄉與國姓鄉交界的九份二山是賞梅花景點，但聯外龍南產業道路年久失修、崎嶇不平，部分路幅甚至僅容一輛車通過，非常難會車又危險；南投縣長林明溱、南投縣議員林芳伃等今天前往踏勘，後續將責成南投縣政府工務處儘速找廠商改善道路品質。

林明溱說，龍南產業道路是九份二山農民運輸農產品必經道路，為確保農民及遊客行車安全，將儘速評估重鋪道路，其餘較平整路段雖無立即危險，縣府也會處理。

林芳伃表示，九份二山進出車輛多，當地除在地農產運輸，還有多處露營區遊客有用路需求，維護道路安全很重要，且人民最重視道路平整，感謝縣府傾聽居民心聲，給用路人更安全環境。（編輯：李明宗）1080304