兩岸連江縣長會談 聚焦強化小三通

（中央社馬祖4日電）海峽兩岸連江縣將舉辦兩岸事務座談會，大陸連江縣長鄭立敏今天抵達馬祖，兩縣將就小三通航線班次、陸團人數、貨物進出及融合發展交流等進行討論，並設法發揮黃岐航線區位優勢及活絡度。

連江縣政府表示，馬祖北竿鄉與大陸連江縣黃岐鎮最近距離僅8海里，航程25分鐘，2015年12月開航，是兩馬（馬祖、馬尾）小三通第2條航線。為運用區位優勢，馬祖提出黃岐北竿航線每天2班變4班，陸團遊客達到年流量20萬人次目標。在即將展開的兩岸連江論壇-融合發展交流事務座談會中，會磋商相關細節，期能達成共識，創造經貿雙贏。

縣府指出，兩馬（馬祖、馬尾）小三通第一條航線從馬祖南竿至福州馬尾港海上航程最快需90分鐘，旅客認為時間太長，在黃岐航線開通後，搭乘量明顯下降。另外，今年底馬尾琅岐島也將開闢為第3條航線，航程約50分鐘。（編輯：李錫璋）1080304