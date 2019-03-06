中台灣區域平台擴及雲竹嘉 幕僚會議登場

原以中彰投苗為主的中台灣區域治理平台，現擴大邀請雲林縣、嘉義市及新竹縣加入，7縣市幕僚會議6日登場，由台中市副市長楊瓊瓔（右4）主持。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年3月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）原以中彰投苗為主的中台灣區域治理平台，擴大邀請雲林縣、嘉義市及新竹縣加入，7縣市幕僚會議今天在台中市政府登場，研議未來合作模式。

7縣市研考計畫單位主管幕僚會議由台中市副市長楊瓊瓔召集，她表示，期待在中彰投苗既有的合作默契與豐富經驗基礎下，未來7縣市共同合作，讓中台灣區域合作成果再創高峰。

台中市研考會主委曾能汀表示，區域發展機制在各縣市間已有不少合作模式，而中彰投苗區域治理平台更是全台典範，是其他合作平台取經的對象。市長盧秀燕上任後，進一步擴大縣市合作範圍，邀請雲林縣、嘉義市和新竹縣加入平台。

研考會表示，這次擴大合作縣市多是盧秀燕之前擔任立委的立法院老同事，剛上任縣市首長，彼此都有默契，可加強施政合作外，新竹縣長楊文科曾擔任中科管理局長，盧秀燕選前即強調縣市合作，應採議題合作取向，除台灣西半部最關心的空污議題，尤應以經濟為優先。

除了以往已達成的觀光、公車、道路延伸等合作成果，市府表示，幕僚會議初步擬定，未來7縣市將朝環保、經濟、交通、旅遊休憩、農業發展等議題擴大合作。藉由擴大中部共同治理範圍，發揮團結力量，讓7縣市不再各自單打獨鬥。（編輯：陳清芳）1080306