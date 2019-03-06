盧秀燕首度議會備詢 藍綠議員為柯呈枋吵翻天

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市長盧秀燕今天首度到市議會備詢，藍綠議員針對市府參事柯呈枋人事案吵翻天，國民黨籍市議員羅廷瑋一句「噁心的大人」，引發民進黨多位議員不滿，雙方互罵，場面激烈。

台中市議會今天召開第三屆第一次臨時會，盧秀燕首度進入議會備詢，民進黨團針對柯呈枋投入彰化縣立委補選，他擔任市府參事第一天就請假，質疑他「台中騙錢、彰化騙票」，要求柯呈枋列席臨時會備詢。

市議員林德宇表示，柯呈枋擔任市府參事職位，他投入選舉就應先辭職，不可以一邊選舉，一邊領參事的薪水。

盧秀燕表示，柯呈枋的人事案是依法辦理，目前柯呈枋依據行政中立法辦理請假，完全符合規定，參選期間也不能執行公務，所以他不能到市府、議會，否則會違法。

羅廷瑋指出，前市府顧問方昇茂也拒絕到市府備詢，現在卻要求柯呈枋到議事堂報告，兩套標準，剛剛這些發言的民進黨議員，「你們這些噁心的大人」。

林德宇拍桌表示，「你是公然侮辱我們嗎？我也有發言，誰發言噁心說清楚」；民進黨籍市議員賴佳微指出，「為什麼污辱發言議員」。她要求將羅廷瑋送紀律委員會。羅廷瑋說，「知道了啦，阿姨拜託妳坐下」，雙方互罵，場面激烈。

國民黨市議員黃馨慧表示，方昇茂擔任12職等機要顧問，支領主管加給，有實質負責「市長交辦業務」，都不必到議會列席備詢，柯呈枋單純幕僚職務，未辦理實質業務，自然沒備詢必要性。

民進黨籍市議員蔡耀頡指出，他同樣身為年輕人，應秉持專業問政，一個機要任用人員，一個是市府聘任高階公務人員，拿人民納稅錢去選舉，相信許多市民不能接受。（編輯：李錫璋）1080306