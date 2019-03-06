為蕉農請命 髮蠟哥揚言高市府丟香蕉抗議

（中央社記者程啟峰高雄6日電）網紅直播「髮蠟哥」何將財今天說，高市長韓國瑜上任後香蕉收購價格依舊偏低，明天將到高市府為蕉農請命，如果韓國瑜不見他，將當場丟香蕉抗議。高市農業局則加以反駁。

「髮蠟哥」去年九合一大選期間曾一人飾多角向韓國瑜陳情，經媒體起底是名直播主，並在做車庫帆布生意。他在「髮蠟哥粉絲團」表示，做地方父母官都一樣，選舉前什麼都願意做，選舉後什麼都不想做。最近香蕉價格很低，他為蕉農向韓國瑜陳情，打電話到高雄市長辦公室約時間見面，迄今都沒下文。

「髮蠟哥」今天受訪說，他原訂下午要帶香蕉到高市府前抗議，但後來得知韓國瑜下午不在高雄而作罷，將改為明天一早到高市府為蕉農請命，如果韓國瑜不見他，將當場丟香蕉抗議。

他提到，韓國瑜出國為農民爭取外銷訂單，他揪感心（台語，意感激），但此舉會造成企業化農民愈種愈多，造成產量過剩，價格反而會崩壞，對小農根本沒好處。

他指出，最近2、3週來1公斤香蕉收購價格只有新台幣8、9元，實在不符成本，不只高雄旗山，全國蕉農都很苦。

「髮蠟哥」說，韓國瑜經常以農民做「招牌」，口口聲聲要為農民爭權益，踩著農民肩膀選上市長，「不找他要找誰？不然他就不要把農民掛在嘴邊。」

高雄市農業局長吳芳銘受訪則表示，今年1、2月高雄產地香蕉累計已外銷約220噸，另有商業社團剛下訂97噸，每公斤價格不錯近30元；香蕉分上中下品，分級價格也有別，目前旗山香蕉即使下品每公斤也還有10多元，呼籲有心人士，不要以香蕉下品價格以偏概全混淆視聽，影響市場香蕉行情及買氣。（編輯：黃世雅）1080306