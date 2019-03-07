南投4重要農產未列旱災救助 蔡培慧助爭取

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投縣荔枝、龍眼、柑橘、茶葉未列入農業天然災害救助項目，民進黨立委蔡培慧今天邀農委會實地勘查，預計荔枝、龍眼、茶葉可列入第二波救助範圍，但柑橘則有待再會勘。

乾旱少雨，影響農作物生長及授粉結果，南投縣枇杷、梅受損程度達救助標準，受災農民13日前可依農業天然災害救助辦法，備齊資料到南投縣各鄉鎮市公所申請現金救助及低利貸款，現金救助額度為枇杷每公頃新台幣9萬元、梅每公頃6萬元。

民主進步黨籍立法委員蔡培慧下午邀集行政院農業委員會農糧署、農委會茶業改良場凍頂工作站、農委會台中區農業改良場辦理「南投地區受旱災等農業天然災害農損現況」會勘，橫跨南投南、北區域，實地了解草屯鎮荔枝、中寮鄉龍眼與柑橘、鹿谷鄉茶葉農損情形。

蔡培慧表示，南投是農業大縣，荔枝、柑橘、龍眼等種植面積計超過3700公頃，茶葉種植面積更近7000公頃，旱災不僅衝擊許多農作生長，最重要是農民生計受到嚴重影響，但中央公告南投縣救助項目卻未列入荔枝、柑橘、龍眼、茶葉，於是要求農委會派員現勘。

草屯鎮平林里長謝瑞棋指出，當地荔枝以甜美多汁、風味獨特而聞名，是農民重要收入來源，今年乾旱使荔枝開花率大幅降低，已嚴重影響產量。

中寮鄉復興村長官玉瑛說，中寮鄉是南投縣龍眼、柑橘大宗產地，今年果樹花開得太晚，也遲遲不結果，希望農委會提供農民足夠協助。

鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜表示，許多茶農陸續反映茶樹出現缺水、枯死現象，雖然很多茶樹「看起來還站著」，但葉子都已乾枯掉落，幾乎可說等於枯死，茶農看到這種情形都很憂心，感謝立委蔡培慧邀中央到地方踏勘，希望可獲協助。

經過半天會勘行程，蔡培慧表示，龍眼與荔枝因都是有芽無花，將列入第二波災損救助，預計本月下旬公告，而鹿谷春茶也採收無望，將以茶樹受損程度，列入第二波公告，但中寮鄉柑橘因最近下雨，希望能開花結果，預計4月中、下旬再現勘後判斷。（編輯：黃世雅）1080307