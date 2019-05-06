台南市英語閱讀季 大紅狗代言亮相

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府將在7月舉辦今年英語閱讀季活動，市長黃偉哲今天與今年活動代言偶像「大紅狗Clifford」前進校園宣傳時說，希望台南市的英語學習成績能拿到全國第一名。

台南市英語閱讀季往年邀請過彼得兔、粉紅豬小妹等卡通人物擔任活動代言偶像。今年安排世界經典兒童讀物「Clifford, the Big Red Dog」的主角大紅狗Clifford代言。

黃偉哲今天與大紅狗一起進入校園拍攝活動宣傳影片，許多學生看見真人大小的大紅狗，驚呼不斷。

黃偉哲表示，台南市英語閱讀季代言偶像可說是一年比一年厲害。希望透過代言偶像知名度，引起年輕朋友學習英語的樂趣及興趣。也期盼台南市的英語學習成績越來越精進，能夠從去年全國第3名更上一層樓，相信有朝一日能拿到全國第一名。

台南市政府第二官方語言專案辦公室說，台南市英語閱讀季的「英語故事屋」，每年報名情況都可用未演先轟動形容，家長可提前為家裡小朋友規劃。今年閱讀季重點在強化英語書籍的閱讀與聽力，透過「閱讀集點」、「闖關活動」，希望累積兒童青少年的英語力。（編輯：翁翠萍）1080506