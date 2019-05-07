徐國勇的一口茶 成就竹縣獅山古道修繕

內政部長徐國勇（右5）7日走訪新竹縣峨眉鄉，了解前瞻計畫推動進度與成果，並於獅山古道留影，也期許中央與地方持續合作，改善峨眉鄉環境品質，共同打造讓下世代安心、安全、安逸的幸福鄉鎮。中央社記者郭宣彣攝 108年5月7日

（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）內政部長徐國勇今天到新竹縣峨眉鄉，訪視前瞻計畫推動進度與成果時受訪表示，新竹縣獅山古道為獅頭山風景區主要道路，已完成修繕，保護民眾行走安全。

峨眉鄉鄉長王增忠指出，內政部提升道路品質計畫共辦理4階段審議，峨眉鄉去年提報3件申請案件，包括獅山古道道路及附屬設施整建工程、觀光重點區域道路品質提升改善計畫，以及八寮、3號及水流東道路提升道路品質改善工程。

王增忠說，這3案核定補助總經費新台幣6878萬元，去年底完工，路面品質獲改善。道路改善工程內容包含將獅山古道道路破損路段路面刨除、鋪設瀝青混凝土、繪設標線，並統一路側護欄形式為仿木欄杆；觀光重點區域道路則改景觀道路，將管線地下化。峨眉鄉公所為此辦居民滿意度調查，獲超過9成民眾肯定。

徐國勇表示，配合8年前瞻基礎建設計畫推動，內政部協助各縣市政府推動前瞻性建設，新竹縣峨眉鄉已核定3案並獲初步成果，期許中央與地方持續合作，改善峨嵋環境品質，共同打造幸福鄉鎮。

徐國勇說，去年他走訪獅山古道在路口旁停下，喝一口茶，親眼看見護欄損壞、地面坑洞不平，而承諾給地方900萬經費修繕。如今獅山古道超過3公里處已全面修繕，坑洞鋪平、護欄重整，保護民眾在古道行走安全。

王增忠說，今年鄉公所繼續向營建署提出2個計劃，包括峨眉村電纜地下化與鄉內聯絡道路提升計畫，補助共近5000萬元。新竹縣政府工務處土木科長陳盈州說，中央已核定此2計劃，預計3個月後施工。（編輯：翁翠萍）1080507