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賣口香糖老嫗自稱現金短少 員警掏腰包解難

最新更新：2019/05/08 17:11
嘉義一名賣口香糖為生的80歲獨居老婦（黃衣者），因自稱所得短少新台幣1000多元，相當著急，員警知道老婦境遇後心生不捨，決定自掏腰包將差額補齊，讓她不必為下個月房租煩惱。（嘉義市警察局提供）中央社記者江俊亮傳真　108年5月8日
嘉義一名賣口香糖為生的80歲獨居老婦（黃衣者），因自稱所得短少新台幣1000多元，相當著急，員警知道老婦境遇後心生不捨，決定自掏腰包將差額補齊，讓她不必為下個月房租煩惱。（嘉義市警察局提供）中央社記者江俊亮傳真　108年5月8日

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）一名賣口香糖為生的80歲獨居老婦人，準備將賺來的錢存入帳簿，卻發現血汗錢短少新台幣1000多元；2名員警見老婦人可憐，自掏腰包把錢補齊，讓老婦人可以繳房租。

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所2名員警王義進、李國楊日前執行巡邏勤務時，接獲通報指轄區內某金融機構有一名老婦人需要協助，於是趕往處理。

2名員警趕到現場後，發現金融機構內有一名80歲的老婦人正在與行員理論，小小的身軀、傴僂著背，推著一台裝滿口香糖的輪椅，令人感到格外不捨。

經員警進一步了解，得知老婦人獨自在市區租屋居住，平日以賣口香糖為生，當天要將賣口香糖賺來的錢存入帳簿，但櫃台行員計算的金額，與老婦人自稱的金額不符，短少了1000多元。

由於老婦人要賣很多天的口香糖才賺得到1000多元，因此讓她非常著急；雖然行員向老婦人再三解釋，也調閱櫃台監視器，確認行員清點的存款無誤，但老婦人就是無法接受手中現金短少的事實。

2名員警先將老婦人帶回派出所，除了安撫她的情緒外，並請她冷靜回想；老婦人含淚向警方表示，那筆存款在家裡算過很多次，並未算錯，而且存起來是準備要繳下個月房租，因此才激動與行員理論。為了不讓老婦人傷心難過，員警決定自掏腰包，將老婦人聲稱的1000多元補齊，讓她不必為房租費而煩惱。

警方表示，2名員警適時為民眾伸出援手，自掏腰包助人，除了彰顯助人為樂的精神外，也營造警方溫馨、友善的形象，令人敬佩。（編輯：黃世雅）1080508

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