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立委親自煮紅豆湯 希望媽媽們溫暖甜在心

最新更新：2019/05/11 18:31
民進黨籍立委劉櫂豪（前右）和行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷（前左）在11日母親節前夕，特別舉辦「甜在心」紅豆湯活動，2人親自下廚煮了整鍋紅豆湯，再到台東市中央市場和婆婆媽媽們分享。中央社記者盧太城台東攝　108年5月11日
民進黨籍立委劉櫂豪（前右）和行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷（前左）在11日母親節前夕，特別舉辦「甜在心」紅豆湯活動，2人親自下廚煮了整鍋紅豆湯，再到台東市中央市場和婆婆媽媽們分享。中央社記者盧太城台東攝　108年5月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）母親節為了感謝媽媽們的辛苦，行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷和立委劉櫂豪，親自下廚煮紅豆湯送給媽媽們品嚐，希望藉由這碗紅豆湯，讓母親們喝了可以溫暖甜在心。

今天上午台東市中央市場婆婆媽媽大排長龍，大家要品嚐「有溫度」的紅豆湯。

劉櫂豪和行政院東部聯合服務中心副執行長、台灣安心家庭關懷協會執行長洪宗楷，為表達對天下母親敬意與謝意，舉辦「甜在心」紅豆湯活動，昨天晚上2人親自下廚煮紅豆湯，今天拿到台東市中央市場分享。

劉櫂豪將紅豆湯舀到碗裡端給婆婆媽媽，洪宗楷則遞上康乃馨，大家吃了都紛紛稱讚「心意十足，真好喝」，現場氣氛十分歡欣。

劉櫂豪表示，看著一鍋一鍋的紅豆費時熬煮要有耐心和細心，深深感受母親的偉大，在養兒育女的過程中何嘗不是如此，呵護照顧子女與陪伴，希望藉由這碗紅豆湯表達對母親的感謝與敬意。

劉櫂豪說，為了迎接每年一度的母親節，和洪宗楷想著要如何來感謝母親的辛勞，後來覺得用一碗平常但用心的紅豆湯來表達對母親的敬意，對母親的感恩與感謝不僅要說出口，還要讓母親喝了紅豆湯可以溫暖甜在心，祝福天底下所有的媽媽母親節快樂也每天都平安健康。

劉櫂豪也特別感謝台灣安心協會的志工，因為他和洪宗楷2人平常也沒有下廚的機會，感謝志工朋友的幫忙，大家昨天忙一整天，才能有今天這麼好喝又誠意十足的紅豆湯。（編輯：黃世雅）1080511

民進黨籍立委劉櫂豪（左起）11日與行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷到台東市中央市場前，將煮好的紅豆湯與婆婆媽媽們分享，並送上鮮花，祝福媽媽們母親節快樂。中央社記者盧太城台東攝　108年5月11日
民進黨籍立委劉櫂豪（左起）11日與行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷到台東市中央市場前，將煮好的紅豆湯與婆婆媽媽們分享，並送上鮮花，祝福媽媽們母親節快樂。中央社記者盧太城台東攝　108年5月11日
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