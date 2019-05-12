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台南左鎮化石園區開幕 周邊道路湧車潮

最新更新：2019/05/12 13:16
台南左鎮化石園區12日開幕，上午開始湧入參觀人潮，造成周邊的台20線等道路車流壅塞，警方動員人力前往指揮疏導。（台南市新化警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年5月12日
台南左鎮化石園區12日開幕，上午開始湧入參觀人潮，造成周邊的台20線等道路車流壅塞，警方動員人力前往指揮疏導。（台南市新化警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年5月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南左鎮化石園區今天正式開幕，上午開始湧入參觀人潮，造成台20線車流壅塞，當地民眾驚呼從未在左鎮看過這麼多遊客。台南市政府協調附近單位提供停車場，並出動警義交協助。

台南市文化局初步統計，左鎮化石園區上午湧進約5000、6000人，大幅超出園區能夠承載的數量，只能慢慢消化。周邊雖然出現塞車情況，但在員警及義交的協助下，秩序還算良好。

台南市文化局指出，原本擔心碰上母親節會影響開幕參觀的人潮，但早上6時許就有民眾排隊準備入園參觀；台20線在9時許已排滿車潮，接近中午時，兩旁停放車輛延伸超過3公里。文化局提供園區對面的農會停車場，並協調附近的噶瑪噶居寺提供停車場，警方也協調光榮國小開放校園供遊客停車。

有當地民眾表示，在左鎮住了幾十年，從未看過這麼多遊客，也期許左鎮化石園區可帶動地方發展。

台南市文化局指出，左鎮化石園區斥資新台幣4.3億元打造，規劃5大展館，以化石為主題；包含象、古鹿、鱷魚、貝類等化石，堪稱「古生物樂園」。（編輯：陳俊碩）1080512

台南左鎮化石園區12日開幕，上午開始湧入大批參觀人潮，周邊雖然出現塞車情況，但在員警及義交的協助下，秩序還算良好。（台南市新化警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月12日
台南左鎮化石園區12日開幕，上午開始湧入大批參觀人潮，周邊雖然出現塞車情況，但在員警及義交的協助下，秩序還算良好。（台南市新化警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月12日
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