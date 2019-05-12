上海吉祥航空母親節首航直飛澎湖

（中央社澎湖縣12日電）上海吉祥航空今天包機首航澎湖，帶來母親節最佳賀禮，也是馬公機場改名為澎湖機場後，首架包機直飛澎湖的陸籍航空。

馬公航空站表示，馬公機場去年改名為澎湖機場，上海吉祥航空是改制後首架降落澎湖機場的陸籍航空，距離上一次的包機，是104年6月15日的香港快遞航空包機直飛澎湖後，時隔近4年。

今天上午由上海市台辦主任李文輝、副主任李曉東率領135人，搭吉祥航空HO1361班機自上海浦東起飛，比預定的時間提早在上午10時6分飛抵澎湖機場，澎湖機場也舉辦盛大的噴水迎機活動，展開3天2夜的澎湖海島遊程。

澎湖縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、旅遊處長陳美齡及觀光局澎湖國家風景區管理處副處長洪志光等人在機場歡迎李文輝等人，贈送每位遊客一份澎湖精美伴手禮。

賴峰偉表示，當選後，曾先後2度赴陸爭取，終獲得同意，尤其上海簡稱「滬」，澎湖由玄武岩所組成，到處可見石滬，兩岸雙滬心手相連，今天由上海吉祥航空包機首航，帶來了135位陸客暢遊澎湖美麗海灣和欣賞花火，未來期盼透過包機直航的常態性遊程，帶動地方產業繁榮，提升澎湖在國際旅遊市場的知名度。

上海市台辦主任李文輝盛讚外婆澎湖灣的美麗風景，今天包機首航後，未來還會持續飛航，帶來更多遊客欣賞澎湖海島風情。

上海吉祥航空今天完成首航後，中午載有包括有前立委林炳坤和妻子張端美所率領的兩岸交流協會等在內的146位旅客自澎湖飛往上海。（編輯：陳俊碩）1080512