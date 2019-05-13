遭質疑母子同任機要 韓國瑜促議員監督

高雄市長韓國瑜（左）13日在市議會質詢結束後受訪表示，很多市議員剪接質詢影片時，或多或少要把市長變成丑角一樣。為方便他們剪接，所以答詢後都說，「高雄發大財」。中央社記者王淑芬攝 108年5月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高市府觀光局主秘高美蘭、兒子趙子淵任市長室機要秘書，今天遭議員質詢母子同任機要「社會觀感不佳」。高雄市長韓國瑜答詢則促議員強力監督，「若有特權吃香喝辣一定開除」。

高雄市議會今天繼續進行總質詢，民進黨議員高閔琳、林智鴻再提「跟著月亮走」一書作者黃光芹在臉書再貼文指高美蘭「在進入市府任職後仍繼續喬版稅」，促韓國瑜、高美蘭說清楚行政倫理及分際的問題。

林智鴻指出，高美蘭、趙子淵以機要任用沒有違法，但是社會觀感不佳，「母子同時擔任機要」創下家人同時進市府團隊先例。

韓國瑜答詢指出，日前高美蘭列席議會，議員不問清楚，卻讓她枯坐；另外他肯定趙子淵的學歷，以5職等機要，每天要工作13、14個小時，反質疑林智鴻過去在陳菊市府任機要的職等職缺。

韓國瑜說，用人一定會把操守、熱情放在前面「沒有特權，只希望給有熱情和理想的年輕人機會」、「如果有任何特權吃香喝辣立刻開除、如果貪污一定移送法辦」。他除了要求議員好好監督有無貪腐，也盼能尊重市長人事任用權。

林智鴻再批「母子同時以機要任用」的問題，他說，「特權在市長身上，你用特權讓母子同時任用是社會觀感的問題」。此時，主持議事的議長許崑源表示，「如果是我，看趙子淵還有沒有弟弟，如果操守及能力好，可以再聘用。」(編輯:孫承武)1080513