回饋金用途 韓國瑜：買油與醋別混一起

（中央社記者王淑芬高雄13日電）對於地方回饋金使用，高雄市長韓國瑜今天說，「買醬油的就是買醬油、買醋的就是買醋，絕不能混著使用」。並重申「如果韓國瑜貪污不要假釋」，允諾改變市府官僚風氣。

高雄市議會今天繼續進行總質詢，國民黨議員劉德林針對「前高市府團隊動用回饋金採購酒類」提出質詢，質疑採購酒類不符回饋金用途。他指出，檢調去年12月21日到市府調閱資料，民政局自治行政科長宋旺隆當時說明針對採購酒類約新台幣73萬多元，是透過台電回饋金以「增進地方福祉」名目動支。

劉德林點名宋旺隆備詢，質詢「當時是依何名稱採購？」並不滿宋旺隆答詢「農特產品」的說法。劉德林質疑會計單位要如何核銷、是否要核對名冊等，認為市府扭曲了回饋金的使用用途。劉德林說，「興利」和「除弊」一樣重要，促市府拿出魄力，對於不適任官員應進行職務調整。

韓國瑜答詢表示，每年區公所預算編列約16億元，併同市府編列3億元，共約19億元回饋金，已責成政風處針對所有回饋金一併要清查完畢，盼回饋金應該在運用的對象及使用的目的不可以有偏頗。未來回饋金的使用「買醬油的就是買醬油、買醋的就是買醋，絕不能混著使用」。

韓國瑜說，歷史上的嚴刑峻罰很多，但仍難避免貪污，也重申「韓國瑜如果貪污不要假釋」，有決心，也允諾改變官僚體系風氣；至於科長是否適任將授權民政局長調整。

民政局長曹桓榮答詢強調，尊重檢調辦案，不會漏掉任何涉案人員。他在會後受訪表示，回饋金要使用在公共建設、社福文康、環境美綠化、增進地方福祉等項目。(編輯:孫承武)1080513