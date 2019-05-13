維護幼兒受教權益 竹市府宣布加強稽查頻率

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市某私立幼兒園因衛生與遊樂設施違規，今天遭新竹市政府依法開罰，市府也宣布將加強全市幼兒園不定期稽查頻率並公告違規園所，以加強幼兒園品質，維護幼兒受教權益。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，民眾檢舉新竹市某私立幼兒園衛生及遊樂設備疑似違反規定，因此，教育處上午聯合都市發展處、衛生局、消防局等單位前往稽查，確實發現諸多違規。

李芳齡說，該幼兒園違規事項包括存放過期食品、清潔用品與食材未分開、刀具等器材未依規定處理使用，以及遊戲器材破損、消防滅火器過期及走廊堆放雜物，依法裁處新台幣6萬元罰鍰，要求限期改善。

李芳齡指出，上午也由新竹市政府秘書長陳章賢召開「強化幼兒園稽查專案會議」，決議即日起強化不定期稽查頻率，並公告違規園所，加強督導幼兒園，以維護幼兒受教權益。

李芳齡表示，除加強督導與管理幼兒園，也呼籲家長，若發現幼兒園疑似有衛生、設備或環境等違規情況，應立即通報新竹市政府教育處，共同維持幼兒就學安全。（編輯：翁翠萍）1080513

新竹市某私立幼兒園因衛生與遊樂設施違規，13日遭新竹市政府依法開罰，市府也宣布將加強全市幼兒園不定期稽查頻率，並公告違規園所，加強幼兒園品質。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月13日