苗栗菁市集啟動 青創青農秀品牌

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣政府今天舉辦「菁市集」打造青年市集品牌記者會，縣長徐耀昌表示，希望透過打造專屬品牌，協助在地年輕人行銷自產、自製的文創好物，支持苗栗青年創業。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，「菁」是以苗栗的「苗」和青年的「青」結合，藉由「菁市集」作為苗栗青創、青農的品牌視覺主題，未來民眾只要來到菁市集，就可以找到苗栗青年所創作的「菁華產品」。

勞工及青年發展處長彭德俊表示，為打響在地青年品牌知名度，將於7月至10月間以「親子同歡、築夢樂園」主題概念規劃4場次菁市集活動，分別在台中市草悟道、苗栗市貓裏喵親子公園、卓蘭鎮自然圈生態農場以及頭份市尚順育樂中心等地點舉辦。

彭德俊表示，「菁市集」除了有苗栗青年所創作、研發的農特產、手做藝品展售外，還安排有奇幻泡泡秀、歡樂小丑、氣墊樂園等主題，適合全家人一起同遊的親子活動。

徐耀昌表示，鼓勵青年返鄉是一個城市持續進步的動力來源，更是苗栗縣主要政策，因此要求勞青處必須扮演起火車頭的角色，帶領苗栗青年走出去，厚植苗栗青年產品特色和在地品牌實力。（編輯：方沛清）1080514